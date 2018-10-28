Помер відомий польський художник Едвард Двурнік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Відомий польський художник-експресіоніст Едвард Двурнік помер у неділю у Варшаві у віці 75 років. Про це повідомляє PAP, передає УНН.
Двурнік був одним з найвідоміших сучасних польських художників. Його творчість добре відома в Німеччині, Нідерландах, США.
Багато музеїв світу мають його картини в своїх колекціях.
Двурнік народився 19 квітня 1943 року в місті Радзимін під Варшавою. У 1963-1970 роках він навчався в столичній Академії мистецтв, вивчаючи як живопис, так і скульптуру. За роки роботи художник був удостоєний багатьох міжнародних нагород.
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