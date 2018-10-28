Умер известный польский художник Эдвард Двурник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Известный польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник умер в воскресенье в Варшаве в возрасте 75 лет. Об этом сообщает PAP, передает УНН.
Двурник был одним из самых известных современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США.
Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях.
Двурник родился 19 апреля 1943 в городе Радзымине под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. За годы работы художник был удостоен многих международных наград.
Напомним, 26 октября, в пятницу в Москве скончался актер Николай Караченцов .