Помер американський актор, який знімався у серіалі “Прослушка”: підозрюють передозування

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Нью-Йорку на 55-му році життя помер актор Майк Вільямс, який знімався у серіалах “Прослушка” і “Підпільна імперія”. Про це повідомив The New York Post, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, причиною смерті артиста могла стати передозування наркотиків, імовірно героїну або фентанілу. Його тіло знайшов у квартирі племінник.

Офіційних даних про обставини смерті Вільямса поки немає.

Вільямс чотири рази за свою кар’єру був номінований на премію “Еммі”. Він народився і жив в Нью-Йорку все своє життя і зіграв у понад 50 кіно- і телепроектах, в тому числі “Одного разу вночі”, “Бессі”, “Спільнота”, “12 років рабства” і “Країна Лавкрафта”.

Нагадаємо

У віці 88 років помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Він зіграв яскраві ролі в фільмах “Чочара”, “Жінка є жінка”, “Ставіскі”, “Професіонал”, “Божевільний П’єро”, “Мавпа взимку”, “Стукач”, “Борсаліно”, “Сирена з ”Міссісіпі".

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