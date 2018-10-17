Полторак: для приведення всіх арсеналів і баз до стандартів НАТО треба 15 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На приведення усіх військових арсеналів та баз на рівень стандарту, який існує у країнах НАТО потрібно 15 млрд гривень. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“На жаль, фінансовий ресурс, який виділяється, він не достатній. Сьогодні тільки у 2017-2018 роках ми отримали ресурс 500 млн грн. В цілому для завершення і приведення усіх арсеналів і баз на рівень стандарту, який існує у країнах НАТО... нам потрібно орієнтовно 15 млрд гривень”, — повідомив С.Полторак.
За його словами, наразі щодо трьох основних арсеналів вже відпрацювали проектну документацію і почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу.
Як повідомляв УНН, Україна реконструює арсенал у Цвітосі за стандартами НАТО.