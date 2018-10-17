Полторак: для приведення всіх арсеналів і баз до стандартів НАТО треба 15 млрд грн

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На приведення усіх військових арсеналів та баз на рівень стандарту, який існує у країнах НАТО потрібно 15 млрд гривень. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.