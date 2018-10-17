Полторак: для приведения всех арсеналов и баз к стандартам НАТО нужно 15 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На приведение всех военных арсеналов и баз на уровень стандарта, который существует в странах НАТО, нужно 15 млрд гривен. Об этом в кулуарах комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, финансовый ресурс, который выделяется, он не достаточен. Сегодня только в 2017-2018 годах мы получили ресурс 500 млн грн. В целом для завершения и приведения всех арсеналов и баз на уровень стандарта, который существует в странах НАТО ... нам нужно ориентировочно 15 млрд гривен", - сообщил С.Полторак.
По его словам, сейчас по трем основным арсеналов уже отработали проектную документацию и начали строительство хранилищ по стандартам Альянса.
Как сообщал УНН, Украина реконструирует арсенал в Цветохе по стандартам НАТО.