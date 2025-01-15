Польща розкрила свої плани щодо прискорення вступу України до ЄС

Варшава працюватиме із Києвом та партнерами для прискорення вступу України до Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це УНН повідомляє із посиланням на канцелярію прем'єра.

Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною та нашими європейськими партнерами, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС - заявив Туск.

Туск також вказав, що Україна може розраховувати на підтримку і допомогу Польщі. "Я також несу відповідальність за те, щоб весь ЄС підтримував Україну в її захисті від жорстокої агресії росії", - наголосив він.

Польський прем'єр також зауважив, що незалежна та суверенна Україна, яка сама вирішує свою долю, - це не тільки очевидна історична справедливість, а й "беззаперечна умова безпеки Польщі та всієї Європи".

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