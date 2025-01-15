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Польша раскрыла свои планы по ускорению вступления Украины в ЕС

Польша раскрыла свои планы по ускорению вступления Украины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 14844 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности работать над ускорением вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что независимая Украина является ключевым условием безопасности Польши и всей Европы.

Варшава будет работать с Киевом и партнерами для ускорения вступления Украины в Европейский Союз, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на канцелярию премьера.

Польское председательство позволит выйти из тупика, который был очевиден в последние месяцы. Мы будем работать вместе с Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы максимально ускорить процесс вступления в ЕС

- заявил Туск.

Туск также указал, что Украина может рассчитывать на поддержку и помощь Польши. "Я также несу ответственность за то, чтобы весь ЕС поддерживал Украину в ее защите от жестокой агрессии россии", - подчеркнул он. 

Польский премьер также отметил, что независимая и суверенная Украина, которая сама решает свою судьбу, - это не только очевидная историческая справедливость, но и "безоговорочное условие безопасности Польши и всей Европы". 

Шмигаль о вступлении Украины в ЕС: "Переходим к переговорам по конкретным кластерам"14.01.2025, 12:31 • 24455 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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