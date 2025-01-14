Шмигаль о вступлении Украины в ЕС: "Переходим к переговорам по конкретным кластерам"
Киев • УНН
Украина сформировала 36 рабочих групп для подготовки позиций по переговорным кластерам с ЕС. Правительство планирует как можно быстрее пройти переговорный процесс и сделать 2025 год переломным в евроинтеграции.
Украина сформировала 36 рабочих групп для подготовки позиций по всем переговорным кластерам с ЕС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
"Делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути. От политического решения о начале переговоров мы переходим к переговорам по конкретным кластерам", - указал Шмыгаль.
Премьер указал, что есть необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом.
Продолжится скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому.
"Наша задача - пройти переговорный процесс максимально быстро", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре заявила о возможности открытия переговоров по основному кластеру членства Украины в ЕС в начале 2025 года. Другие кластеры могут быть рассмотрены в течение года.