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Шмигаль о вступлении Украины в ЕС: "Переходим к переговорам по конкретным кластерам"

Шмигаль о вступлении Украины в ЕС: "Переходим к переговорам по конкретным кластерам"

Киев  •  УНН

 • 8546 просмотра

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Украина сформировала 36 рабочих групп для подготовки позиций по переговорным кластерам с ЕС. Правительство планирует как можно быстрее пройти переговорный процесс и сделать 2025 год переломным в евроинтеграции.

Украина сформировала 36 рабочих групп для подготовки позиций по всем переговорным кластерам с ЕС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути. От политического решения о начале переговоров мы переходим к переговорам по конкретным кластерам", - указал Шмыгаль.

Премьер указал, что есть необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом.

Продолжится скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому.

"Наша задача - пройти переговорный процесс максимально быстро", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре заявила о возможности открытия переговоров по основному кластеру членства Украины в ЕС в начале 2025 года. Другие кластеры могут быть рассмотрены в течение года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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