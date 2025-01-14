Шмигаль про вступ України до ЄС: "Переходимо до переговорів за конкретними кластерами"

Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за усіма переговорними кластерами з ЄС, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами", - вказав Шмигаль.

Прем'єр вказав, що є необхідна архітектура для перемовного процесу з Європейським Союзом.

Продовжиться скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

"Наше завдання — пройти переговорний процес максимально швидко", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у грудні заявила про можливість відкриття переговорів щодо основного кластера членства України в ЄС на початку 2025 року. Інші кластери можуть бути розглянуті протягом року.