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Шмигаль про вступ України до ЄС: "Переходимо до переговорів за конкретними кластерами"

Шмигаль про вступ України до ЄС: "Переходимо до переговорів за конкретними кластерами"

Київ • УНН

 • 26279 перегляди

Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за переговорними кластерами з ЄС. Уряд планує максимально швидко пройти переговорний процес та зробити 2025 рік переломним у євроінтеграції.

Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки  позицій за усіма переговорними кластерами з ЄС, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами", - вказав Шмигаль.

Прем'єр вказав, що є необхідна архітектура для перемовного процесу з Європейським Союзом.

Продовжиться скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

"Наше завдання — пройти переговорний процес максимально швидко", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у грудні заявила про можливість відкриття переговорів щодо основного кластера членства України в ЄС на початку 2025 року. Інші кластери можуть бути розглянуті протягом року. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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