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Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 23 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 188 бойових зіткнень за минулу добу, з яких половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував 3373 дрони-камікадзе.

Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту

Половина зі 188 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, повідомили у ранковому зведенні 8 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад тисячу окупантів та 41 ворожу артсистему08.07.25, 07:46 • 456 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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