Половина боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту

Половина из 188 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 8 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дрона-камикадзе и совершили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григоровки.

На Северском направлении, в районах Григоровки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоекономическое, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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