Половина боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 188 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых половина пришлась на Покровское и Новопавловское направления. Враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, применил 3373 дрона-камикадзе.
Половина из 188 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 8 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дрона-камикадзе и совершили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 - из реактивных систем залпового огня.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григоровки.
На Северском направлении, в районах Григоровки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дылеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоекономическое, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка.
На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага: украинские защитники ликвидировали более тысячи оккупантов и 41 вражескую артсистему08.07.25, 07:46 • 455 просмотров