Половину усіх доз вакцини від COVID-19 ввели лише в 10 багатих країнах - правозахисники

Цитата:

"Глобальна нерівність у доступі до вакцин продовжує поширюватися. Наразі більше половини світових доз вакцини було введено тільки в 10-х багатих країнах, що складає менше 10% населення світу, у той час як більше 100 країн іще не вакцинували жодної людини", - йдеться у повідомленні Amnesty International.

Деталі

Оскільки багато бідних країн повинні були отримати свої перші партії вакцин у найближчі тижні та місяці, організації закликали уряди включити всіх медичних працівників і працівниць, які перебувають на передовій боротьи з пандемією, у свої плани розподілу – включно з тими, кого часто ігнорували під час пандемії, як-от прибиральники/ці, громадські медичні працівники/ці та працівники/ці соціальної допомоги, – щоб урятувати життя та гарантувати безпечні умови праці.

"Ключовим способом прискорити вакцинацію і запобігти подальшим смертям людей, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, є відмова Світової організації торгівлі від патентів разом із грантами для бідніших країн, які, можливо, усе ще не зможуть закупити вакцини навіть після скасування патентів", – зазначила генеральна секретарка Public Services International Роза Паванеллі.

"Усі уряди повинні мати можливість купувати й поширювати вакцини від COVID-19 для нас і наших громад якомога швидше. Медперсонал буде по-справжньому в безпеці тільки тоді, коли кожен і кожна з нас будуть захищені", - додала вона.

Ситуація з вакцинацією в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.