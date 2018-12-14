Поліція затримала шибеника, який розбив вікна мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка, який розбив вікно у адміністративній будівлі на столичному Хрещатику. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
"У мерії Києва, в ніч на 13 грудня, невідомий розбив вікно. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
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Працівники поліції охорони затримали правопорушника на місці події. Чоловік розбив пляшками вікно адміністративної будівлі, а вчинок пояснив тим, що він неодноразово звертався до працівників установи щодо допомоги у відновленні документів, але йому щоразу відмовляли.
Правопорушником виявився 43-річний уродженець Криму. Чоловік раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру та слідчий готує клопотання до суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.
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Нагадаємо, 5 листопада невідомий жбурнув каміння у будівлю ГПУ. Згодом поліція затримала чоловіка за підозрою у хуліганстві.
Раніше Держприкордонслужба попередила про особливості режиму воєнного стану. Так, у період воєнного стану пропуск осіб до ТОТ АР Крим через адміністративну межу здійснюється тільки за українськими документами.