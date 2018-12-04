Держприкордонслужба попередила про особливості режиму воєнного стану

“За наявності правових підстав і у разі, якщо громадяни не можуть чітко пояснити мети своєї подорожі в Україну, не мають належних документів на право перетину кордону або перевищили термін перебування в нашій державі тощо, іноземцям та особам без громадянства забороняється в’їзд в Україну у визначеному законодавством порядку”, — йдеться у повідомленні.

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У той же час, особи, які мають дипломатичний статус в Україні, є обслуговуючим персоналом транспортних засобів, а також прибувають в Україну за наявності документів, підтверджуючих постійне чи тимчасове проживання на території України, можуть чітко підтвердити мету своєї поїздки, або їх поїздка носить гуманітарний характер, серед яких смерть або тяжка хвороба близьких родичів, лікування, навчання, запрошення на участь у певних проектах чи змаганнях тощо, через кордон будуть пропускатися. Додамо, що це діятиме стосовно таких громадян у разі відсутності винесеної їм раніше заборони у в’їзді в Україну.

Провокаційними є заяви Росії і звинувачення про тотальне обмеження поїздок для її громадян. Щодоби через кордон з Росії в Україну слідує близько 800 громадян РФ. Зазначимо, що громадяни Росії в’їжджають в Україну за закордонними, дипломатичними або службовими паспортами.

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При цьому сама російська сторона без пояснення жодних причин повертає від кордону українців, що фіксують українські прикордонники. Наголосимо, що українські прикордонники у разі повернення іноземного громадянина складають картки відмови з чітким законодавчим поясненням, який видається людині на руки, а російська сторона діє не в правовому полі і не надає жодних документів про повернення.

Аби уникнути будь-яких можливих спекуляцій, Держприкордонслужба України також звертає увагу, що у період воєнного стану пропуск осіб до ТОТ АР Крим через адміністративну межу здійснюється тільки за українськими документами. В той же час виключення будуть прийматися у відношенні представників іноземних медіа, правозахисних організацій, гуманітарних місій та ін., у разі наявності у них необхідних документів та отриманих спеціальних дозволів, виданих Державною міграційною службою України, як це передбачено законодавством.

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В кожному окремому випадку прийматимуться виключні рішення безпосередньо в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. При цьому ті іноземні громадяни, які на законних підставах до цього виїхали на окупований півострів, зможуть повернутися безперешкодно.

Також зазначимо, що в районі проведення ООС за рішенням командувача Об’єднаних сил в КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії зіткнення, зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України. Право перетину лінії зіткнення матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та Червоного Хреста. Щодо решти іноземних громадян рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії зіткнення з гуманітарною метою.

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Додамо, що жодних обмежень стосовно громадян України немає.

Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.