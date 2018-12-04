Прикордонники ліквідували "козині тропи" росіян до окупованого Криму

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Викрито схему переправлення громадян до РФ транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим. Про це повідомив Відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації ДПСУ, передає УНН.

“Під час в’їзду на материкову частину України в КПВВ „Чонгар“ спільна група правоохоронців затримала водія мікроавтобуса, громадянина України, який, за попередньою домовленістю, здійснив перевезення двох громадян України до РФ та назад транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим”, — йдеться у повідомленні.

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Так, 3 грудня в рамках відкритого кримінального провадження спільно зі співробітниками СБУ в Херсонський області, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області викрили та припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням транспортних засобів.

У подальшому, в рамках цього ж кримінального провадження, правоохоронці, за підтримки прикордонного спецпідрозділу “Дозор”, провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія та власника “компанії перевізника”. Встановленим порядком було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі, які можуть бути використані в суді як докази протиправної діяльності. На даний час слідчі дії продовжуються.

У діях правопорушників вбачаються ознаки порушення ч.2 ст. 332 КК України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” та ч.2 ст.332-1 КК України “Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”.

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Нагадаємо, з 29 листопада іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму. Крім того, 3 грудня аеропорт у анексованому РФ Сімферополі закрили для здійснення літаками рейсових польотів через здійснення окупаційною адміністрацією антитерористичних заходів.

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