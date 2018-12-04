Прикордонники ліквідували "козині тропи" росіян до окупованого Криму

“Під час в’їзду на материкову частину України в КПВВ „Чонгар“ спільна група правоохоронців затримала водія мікроавтобуса, громадянина України, який, за попередньою домовленістю, здійснив перевезення двох громадян України до РФ та назад транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим”, — йдеться у повідомленні.

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Так, 3 грудня в рамках відкритого кримінального провадження спільно зі співробітниками СБУ в Херсонський області, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області викрили та припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням транспортних засобів.

У подальшому, в рамках цього ж кримінального провадження, правоохоронці, за підтримки прикордонного спецпідрозділу “Дозор”, провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія та власника “компанії перевізника”. Встановленим порядком було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі, які можуть бути використані в суді як докази протиправної діяльності. На даний час слідчі дії продовжуються.

У діях правопорушників вбачаються ознаки порушення ч.2 ст. 332 КК України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” та ч.2 ст.332-1 КК України “Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”.

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Нагадаємо, з 29 листопада іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму. Крім того, 3 грудня аеропорт у анексованому РФ Сімферополі закрили для здійснення літаками рейсових польотів через здійснення окупаційною адміністрацією антитерористичних заходів.