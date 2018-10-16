З жовтня діє новий порядок перетину кордону для не-українців

“До уваги громадян, які перетинають державний кордон України! 3 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 798 „Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон“”, — йдеться у повідомленні.

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Документ визначає процедурні питання реєстрації паспортних документів, терміни, на які здійснюється реєстрація в пунктах пропуску різних категорій іноземців, та уточнює обсяги інформації, необхідної для її проведення.

Реєстрація паспортних документів проводиться:

1) у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, або осіб без громадянства — на строк, зазначений у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі, а в разі відсутності такої інформації — відповідно до відомостей, зазначених у візовій етикетці;

2) у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, — на строк не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

3) у разі в’їзду іноземців або осіб без громадянства з метою транзитного проїзду територією України — на строк, визначений у проїзному квитку, а в разі відсутності квитка — на строк, фактично необхідний для перетинання території України на відповідному виді транспорту.

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У разі, коли в паспортному документі іноземця або особи без громадянства не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону, або на прохання іноземця, особи без громадянства, відмітка “В’їзд” проставляється у правому верхньому куті частин “Прибуття” та “Вибуття” імміграційної картки.

Відмітка “В’їзд”, проставлена в паспортному документі або імміграційній картці, дійсна на всій території України незалежно від місця перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України.

Під час реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства уповноважена особа здійснює фіксацію біометричних даних під час кожного їх в’їзду в Україну, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

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Нагадаємо, у першому півріччі 2018 року іноземці відвідали Україну понад 6 млн разів.