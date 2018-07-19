Україна за півроку взяла біометричні дані у 240 тис. росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна за шість місяців взяла біометричні дані на кордоні у 240 тисяч росіян. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомили УНН у прес-службі МВС.
"За шість місяців біометричний контроль пройшли 350 тисяч іноземців, з них 240 тисяч ‑ громадяни РФ", ‑ повідомив голова Держприкордонслужби, нагадавши, що з 1 січня 2018 року запроваджено біометричний контроль іноземних громадян 70-ти країн ризику, які слідують в Україну.
Він також повідомив, що ДПСУ у повному обсязі виконала завдання із запровадження безвізу з ЄС та вже понад рік у межах компетенції забезпечує його функціонування.
Нагадаємо, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.