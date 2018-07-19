Украина за полгода взяла биометрические данные у 240 тыс. россиян

"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч - граждане РФ", - сообщил председатель Госпогранслужбы, напомнив, что с 1 января 2018 года введен биометрический контроль иностранных граждан 70-ти стран риска, которые следуют в Украину.

Он также сообщил, что ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.

Напомним, Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации.