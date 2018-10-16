С октября действует новый порядок пересечения границы для не-украинцев

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Правительство урегулировало процедуру осуществления регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“Вниманию граждан, пересекающих государственную границу Украины! 3 октября 2018 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 798 „Об утверждении Порядка регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу“”, - говорится в сообщении.

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Документ определяет процедурные вопросы регистрации паспортных документов, сроки, на которые осуществляется регистрация в пунктах пропуска различных категорий иностранцев, и уточняет объемы информации, необходимой для ее проведения.

Регистрация паспортных документов проводится:

1) в случае въезда иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, или лиц без гражданства — на срок, указанный в визовой информационно-телекоммуникационной системе, а в случае отсутствия такой информации — согласно сведениям, указанным в визовой этикетке;

2) в случае въезда иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда — на срок не более 90 дней в течение 180 дней, если другой срок не определен международными договорами Украины;

3) в случае въезда иностранцев или лиц без гражданства с целью транзитного проезда по территории Украины — на срок, определенный в проездном билете, а в случае отсутствия билета — на срок, фактически необходимый для пересечения территории Украины на соответствующем виде транспорта.

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В случае, когда в паспортном документе иностранца или лица без гражданства не предусмотрены страницы для отметок о пересечении государственной границы, или по просьбе иностранца, лица без гражданства, отметка “Въезд” проставляется в правом верхнем углу частей “Прибытие” и “Выбытие” иммиграционной карточки.

Отметка “Въезд”, проставленная в паспортном документе или иммиграционной карточке, действительна на всей территории Украины независимо от места пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства на территории Украины.

Во время регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства уполномоченное лицо осуществляет фиксацию биометрических данных при их въезде в Украину, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины.

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Напомним, в первом полугодии 2018 года иностранцы посетили Украину более 6 млн раз.

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