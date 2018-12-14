Полиция задержала хулигана, который разбил окна мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полицейские задержали мужчину, который разбил окно в административном здании на столичном Крещатике. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“В мэрии Киева, в ночь на 13 декабря, неизвестный разбил окно. По факту хулиганства начато уголовное производство”, — говорится в сообщении.
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Охранники из полиции задержали правонарушителя на месте происшествия. Мужчина разбил бутылками окно административного здания, а поступок объяснил тем, что он неоднократно обращался к работникам учреждения о помощи в восстановлении документов, но ему каждый раз отказывали.
Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Крыма. Мужчина ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении и следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.
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Напомним, 5 ноября неизвестный швырнул камень в здание ГПУ. Впоследствии полиция задержала мужчину по подозрению в хулиганстве.
Ранее Госпогранслужба предупредила об особенностях режима военного положения. Так, в период военного положения пропуск лиц в ВОТ АР Крым через административную границу осуществляется только по украинским документами.