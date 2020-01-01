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Поліція у Гонконгу затримала 400 протестувальників під час новорічної акції

Поліція у Гонконгу затримала 400 протестувальників під час новорічної акції

Київ • УНН

 • 10536 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Поліція у Гонконгу затримала щонайменше 400 учасників новорічної акції протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

"Поліція заявила про щонайменше 400 заарештованих під час сьогоднішніх протестів, переважно за участь у незаконних зборах та зберігання зброї", - йдеться у повідомленні.

Перша у новому році масова антиурядова акція протесту у Гонконгу переросла у заворушення під час яких демонстранти перекривали дороги, розбивали світлофори, кидали "коктейлі Молотова", вчинили напад на відділення банку, крамниці та приміщення Верховного суду. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

Загалом на вулиці Гонконга в перший день нового року вийшли тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, у новорічну ніч поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу.

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