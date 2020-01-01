Полиция в Гонконге задержала 400 протестующих во время новогодней акции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Полиция заявила о менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия", - говорится в сообщении.
Первая в новом году массовая антиправительственная акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки во время которых демонстранты перекрывали дороги, разбивали светофоры, бросали "коктейли Молотова", совершили нападение на отделение банка, магазины и помещения Верховного суда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
Всего на улицы Гонконга в первый день нового года вышли тысячи демонстрантов.
Напомним, в новогоднюю ночь полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге.