Полиция в Гонконге задержала 400 протестующих во время новогодней акции

"Полиция заявила о менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия", - говорится в сообщении.

Первая в новом году массовая антиправительственная акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки во время которых демонстранты перекрывали дороги, разбивали светофоры, бросали "коктейли Молотова", совершили нападение на отделение банка, магазины и помещения Верховного суда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Всего на улицы Гонконга в первый день нового года вышли тысячи демонстрантов.

Напомним, в новогоднюю ночь полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге.