Поліція розслідує дві справи щодо недавніх подій за участю В.Парасюка - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція розслідує дві справи щодо недавніх інцидентів з журналістом і поліцією на блокпосту у Слов'янську за участю народного депутата Володимира Парасюка, їх можуть передати на розслідування у Головне слідче управління Генеральної прокуратури України. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Дві справи по Парасюку, які стосуються його конфлікту із працівниками поліції та з колишнім добровольцем, а нині журналістом Дзиндзею була порушена МВС. Вчора я дав команду заслухати ці справи і в разі, якщо там є підстави говорити про провину особисто Парасюка, ця справа буде забрана до ГСУ ГПУ", - сказав Ю.Луценко.
Він нагадав, що підозра про порушення закону депутатом є компетенцією не МВС, а ГПУ.
"Наразі ці справи у поліції. З вчорашнього дня йде спільна робота наших процесуальних керівників, наших слідчих та слідчих МВС. якщо там є факти, не заяви, не чутки, а неспростовні факти незаконних дій Парасюка, справа буде забрана в ГСУ ГПУ з подальшим ймовірним висуненням обвинувачення народному депутату", - сказав Ю.Луценко.
Раніше поліція повідомила, що 14 березня на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади, серед яких був і нардеп В.Парасюк, та правоохоронцями сталася сутичка. Тоді постраждало семеро поліцейських.