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Полиция расследует два дела относительно недавних событий с участием В.Парасюка - ГПУ

Полиция расследует два дела относительно недавних событий с участием В.Парасюка - ГПУ

Киев • УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция расследует два дела относительно недавних инцидентов с журналистом и полицией на блокпосту в Славянске с участием народного депутата Владимира Парасюка, их могут передать для расследования в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Два дела по Парасюку, касающиеся его конфликта с работниками полиции и с бывшим добровольцем, а сейчас журналистом Дзиндзей были открыты МВД. Вчера я дал команду заслушать эти дела и в случае, если там есть основания говорить о вине лично Парасюка, это дело будет забрано в ГСУ ГПУ", - сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что подозрение о нарушении закона депутатом является компетенцией не МВД, а ГПУ.

"Сейчас эти дела в полиции. Со вчерашнего дня идет совместная работа наших процессуальных руководителей, наших следователей и следователей МВД. Если там есть факты, а не заявления, не слухи, а неопровержимые факты незаконных действий Парасюка, дело заберут в ГСУ ГПУ с последующим вероятным выдвижением обвинения народному депутату", - сказал Ю.Луценко.

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.

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