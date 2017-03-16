Полиция расследует два дела относительно недавних событий с участием В.Парасюка - ГПУ

"Два дела по Парасюку, касающиеся его конфликта с работниками полиции и с бывшим добровольцем, а сейчас журналистом Дзиндзей были открыты МВД. Вчера я дал команду заслушать эти дела и в случае, если там есть основания говорить о вине лично Парасюка, это дело будет забрано в ГСУ ГПУ", - сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что подозрение о нарушении закона депутатом является компетенцией не МВД, а ГПУ.

"Сейчас эти дела в полиции. Со вчерашнего дня идет совместная работа наших процессуальных руководителей, наших следователей и следователей МВД. Если там есть факты, а не заявления, не слухи, а неопровержимые факты незаконных действий Парасюка, дело заберут в ГСУ ГПУ с последующим вероятным выдвижением обвинения народному депутату", - сказал Ю.Луценко.

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.