Поліція кваліфікуватиме псування бюлетенів для опитування Зеленського як дрібне хуліганство – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Конфліктні ситуації у день виборів можуть виникати, поліція може кваліфікувати псування бюлетенів для всеукраїнського опитування Президента, як дрібне хуліганство. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі “Радіо НВ”, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Конфліктні ситуації у день виборів можуть виникати, але завдання поліції — не допускати будь-яких порушень громадського порядку та підтримувати спокій”, — наголосив Геращенко.
Він додав, що проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів.
“Поліція може кваліфікувати псування бюлетенів для всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство”, — наголосив Геращенко.
За його словами, поліція охоронятиме порядок в день виборів незалежно від того буде опитування, чи ні.
“Опитування президента — інформаційного характеру. Якщо агітатори будуть мати на собі емблеми партії „Слуга народу“, тоді тут може йти мова про склад злочину — порушення права ведення передвиборчої агітації. В день виборів жодна партія не має права агітувати за себе”, — пояснив Геращенко.
Нагадаємо, правоохоронці закликають не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які будуть здійснювати опитування на місцевих виборах.