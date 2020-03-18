Поліція і санепідемслужба разом боротимуться з коронавірусом: як це відбуватиметься

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні під час наради Національної поліції і санітарно-епідеміологічної служби була погоджена процедура взаємодії між санітарними лікарями і начальниками обласних управлінь поліції щодо виявлення та супроводження всіх випадків захворювання та підозр на захворювання на Covid-19. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.