Полиция и санэпидемслужба вместе будут бороться с коронавирусом: как это будет происходить

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня во время совещания Национальной полиции и санитарно-эпидемиологической службы была согласована процедура взаимодействия между санитарными врачами и начальниками областных управлений полиции по выявлению и сопровождению всех случаев заболевания и подозрений на заболевание Covid-19. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.