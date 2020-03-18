Полиция и санэпидемслужба вместе будут бороться с коронавирусом: как это будет происходить

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня во время совещания Национальной полиции и санитарно-эпидемиологической службы была согласована процедура взаимодействия между санитарными врачами и начальниками областных управлений полиции по выявлению и сопровождению всех случаев заболевания и подозрений на заболевание Covid-19. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

«Сегодня вместе с председателем Национальной полиции Игорем Клименко и первым заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко провели всеукраинский селектор, целью которого было объединение сил полиции и восстановленной санитарно-эпидемиологической службы по борьбе с особо опасной инфекцией», сообщил он.

По его словам, санитарная служба будет официально сообщать полицию о каждом случае инфицирования и о предписании и методе изоляции инфицированного (госпитализация или самоизоляция) для того, чтобы полиция могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина такими лицами.

Согласно ст. 43-3 КУАПП, за нарушение карантина, выход из-под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование, предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, отметил замминистра.

Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно Закону «О защите населения от инфекционных болезней».

Кроме того, проинформирован личный состав полиции и санитарной службы о договоренности с операторами сотовой связи по уведомлению всех лиц, приехавших в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска (всех стран ЕС, Китая, Ирана), о том, что им нужно безотлагательно, при первых симптомах болезни, похожей на ОРВИ, самоизолироваться и по телефону горячей линии МЗ сообщать о риске заболевания.

«В таком случае мы сможем снизить риск заболевания и сохранить жизнь и здоровье миллионам украинцев», отметил Геращенко.

По его словам, так, только сегодня были установлены 50 человек контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявленным связей Шахова продолжается.

«Пока ситуация в Украине остается контролируемой, в сравнение с чудовищным уровнем распространения и смертности от Covid-19 в Китае и странах ЕС», подчеркнул замминистра.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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