Поліція Бразилії перекрила великий канал постачання наркотиків до Європи

За оцінками правоохоронців, злочинці щомісяця переправляли до в Європу близько півтонни кокаїну. Слідчі вважають, що наркотики доставлялися приватними літаками з Перу, Колумбії і Болівії в штат Гояс в центрі Бразилії, після чого через морські порти в штатах Сан-Паулу (на південному сході) і Пара (на півночі) відправлялися в Бельгію, Німеччину, Нідерланди і Францію під виглядом законних товарів. Кожна подібна відправка приносила банді близько 10 млн доларів, повідомив телеканал.

В ході обшуків за 20 адресами поліція заарештувала також два бізнесджета, вертоліт і 11 дорогих автомобілів, що використовувалися зловмисниками, а також, імовірно, належні їм велику суму грошей і цінності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Австралії вилучили небачену партію метамфетаміну

Нагадаємо, набитий наркотиками фургон у Австралії врізався в автомобіль поліції.