Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Бразильские стражи порядка перекрыли канал поставки кокаина в Европу. Как сообщил в пятницу телеканал Globo, полиция задержала пять человек, в том числе одного гражданина Нидерландов, по подозрению в организации транзита наркотиков, передает УНН.
По оценкам правоохранителей, преступники ежемесячно переправляли в в Европу около полтонны кокаина. Следователи считают, что наркотики доставлялись частными самолетами из Перу, Колумбии и Боливии в штат Гояс в центре Бразилии, после чего через морские порты в штатах Сан-Паулу (на юго-востоке) и Пара (на севере) отправлялись в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию под видом законных товаров. Каждая подобная отправка приносила банде около 10 млн долларов, сообщил телеканал.
В ходе обысков по 20 адресам полиция арестовала также два бизнесджета, вертолет и 11 дорогих автомобилей, которые использовались злоумышленниками, а также, вероятно, принадлежащие им крупную сумму денег и ценности.
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Напомним, набитый наркотиками фургон в Австралии врезался в автомобиль полиции.