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В Австралії вилучили небачену партію метамфетаміну

В Австралії вилучили небачену партію метамфетаміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Австралії поліція вилучила найбільшу в історії країни партію кристалічного метамфетаміну — психостимулятора, внесеного ООН в список наркотичних речовин, передає УНН з посиланням на ВСС.

Як повідомила Федеральна поліція Австралії, 903 кілограмів наркотиків були заховані між мостинами в контейнері, що прибув по морю в Мельбурн.

Ринкова вартість перехопленого вантажу складає приблизно 680 млн доларів США.

За звинуваченням у незаконному обігу наркотиків затримано двоє жителів Мельбурна — чоловіки у віці 53 і 36 років.

Прем’єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл особисто похвалив митників і поліцейських, а злочинців назвав “торговцями смертю”.

“Там була майже тона „льоду“, і в тому, що таку величезну партію вдалося конфіскувати — велика заслуга нашої прикордонної охорони і поліції”, — сказав прем’єр.

У поліції зазначили, що синтетичний наркотик був зроблений в одній з країн Азії. Сама ж країна не уточнюється.

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