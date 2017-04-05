В Австралії вилучили небачену партію метамфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Австралії поліція вилучила найбільшу в історії країни партію кристалічного метамфетаміну — психостимулятора, внесеного ООН в список наркотичних речовин, передає УНН з посиланням на ВСС.
Як повідомила Федеральна поліція Австралії, 903 кілограмів наркотиків були заховані між мостинами в контейнері, що прибув по морю в Мельбурн.
Ринкова вартість перехопленого вантажу складає приблизно 680 млн доларів США.
За звинуваченням у незаконному обігу наркотиків затримано двоє жителів Мельбурна — чоловіки у віці 53 і 36 років.
Прем’єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл особисто похвалив митників і поліцейських, а злочинців назвав “торговцями смертю”.
“Там була майже тона „льоду“, і в тому, що таку величезну партію вдалося конфіскувати — велика заслуга нашої прикордонної охорони і поліції”, — сказав прем’єр.
У поліції зазначили, що синтетичний наркотик був зроблений в одній з країн Азії. Сама ж країна не уточнюється.