В Австралии изъяли невиданную партию метамфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Австралии полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина — психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, передает УНН со ссылкой на ВСС.
Как сообщила Федеральная полиция Австралии, 903 килограммов наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн.
Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.
По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна — мужчины в возрасте 53 и 36 лет.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а преступников назвал “торговцами смертью”.
“Там была почти тонна” льда “, и в том, что такую огромную партию удалось конфисковать — большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции”, — сказал премьер.
В полиции отметили, что синтетический наркотик был сделан в одной из стран Азии. Сама же страна не уточняется.