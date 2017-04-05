В Австралии изъяли невиданную партию метамфетамина

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 93823 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172924 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123125 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116038 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106380 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Австралии изъяли невиданную партию метамфетамина

В Австралии изъяли невиданную партию метамфетамина

Киев  •  УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Австралии полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина — психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, передает УНН со ссылкой на ВСС.

Как сообщила Федеральная полиция Австралии, 903 килограммов наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн.

Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.

По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна — мужчины в возрасте 53 и 36 лет.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а преступников назвал “торговцами смертью”.

“Там была почти тонна” льда “, и в том, что такую ​​огромную партию удалось конфисковать — большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции”, — сказал премьер.

В полиции отметили, что синтетический наркотик был сделан в одной из стран Азии. Сама же страна не уточняется.

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