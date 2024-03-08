Поліцейська принижувала школярів: працівники Офісу Омбудсмана відвідають гімназію в Чернівцях
Київ • УНН
Співробітник поліції нібито принижував школярів у Чернівцях, змушуючи їх виконувати фізичні вправи, що спонукало Офіс Омбудсмана запланувати позаплановий моніторинговий візит до гімназії на наступний тиждень.
Наступного тижня планується позаплановий моніторинговий візит працівників Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини до гімназії №5 "Інтеграл" у Чернівцях через можливі неправомірні дії керівництва навчального закладу щодо дітей, де як стверджують батьки поліцейська принижувала дітей, зокрема змушуючи їх до виконання фізичних вправ. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Уповноваженого ВР з прав людини.
Були відправлені листи до Національної поліції та на мера міста за підписом Уповноваженого. Наступного тижня буде позаплановий моніторинговий візит до цієї установи
Також в Офісі Омбудсмана зазначили, що у моніторингових візитах беруть участь працівники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Контекст
У Чернівцях батьки учнів Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" звернулися до поліції через можливі неправомірні дії керівництва навчального закладу та працівниці поліції. Мати однієї з учениць стверджує, що поліцейська принижувала дітей змушуючи їх до виконання фізичних вправ.