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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:54  •  16082 просмотра

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Сотрудник полиции якобы унижал школьников в Черновцах, заставляя их выполнять физические упражнения, что побудило Офис Омбудсмена запланировать внеплановый мониторинговый визит в гимназию на следующую неделю.

На следующей неделе планируется внеплановый мониторинговый визит работников Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека в гимназию №5 "Интеграл" в Черновцах из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения в отношении детей, где как утверждают родители полицейская унижала детей, в частности заставляя их к выполнению физических упражнений. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Уполномоченного ВР по правам человека.

Были отправлены письма в Национальную полицию и на мэра города за подписью Уполномоченного. На следующей неделе будет внеплановый мониторинговый визит в это учреждение

- сообщили в Офисе Омбудсмена.

Также в Офисе Омбудсмена отметили, что в мониторинговых визитах принимают участие работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Контекст

В Черновцах родители учеников Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" обратились в полицию из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции. Мать одной из учениц утверждает, что полицейская унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
verkhovna-radaВерховная Рада
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