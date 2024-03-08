Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

На следующей неделе планируется внеплановый мониторинговый визит работников Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека в гимназию №5 "Интеграл" в Черновцах из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения в отношении детей, где как утверждают родители полицейская унижала детей, в частности заставляя их к выполнению физических упражнений. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Уполномоченного ВР по правам человека.

Были отправлены письма в Национальную полицию и на мэра города за подписью Уполномоченного. На следующей неделе будет внеплановый мониторинговый визит в это учреждение - сообщили в Офисе Омбудсмена.

Также в Офисе Омбудсмена отметили, что в мониторинговых визитах принимают участие работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Контекст

В Черновцах родители учеников Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" обратились в полицию из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции. Мать одной из учениц утверждает, что полицейская унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений.