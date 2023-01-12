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Politico: рішення Британії надати Україні танки не змінять позицію Шольца - вона залежить від США

Київ • УНН

 • 517119 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Рішення Великої Британії щодо постачання Україні бойових танків є "головним болем" для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Малоймовірно, що ФРН подолає своє небажання надсилати важку німецьку бронетехніку, не користуючись керівництвом Сполучених Штатів. Про це пише Politico, передає УНН.

Politico: рішення Британії надати Україні танки не змінять позицію Шольца - вона залежить від США

Цитата

"Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", - заявив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на пресконференції в Берліні, додавши, що йому, як і раніше, не відомо про жодні офіційні запити країн-партнерів щодо спільної поставки танків Leopard Україні.

Деталі

Двоє німецьких чиновників на умовах анонімності повідомили, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер тісно координував свої дії. Зокрема, про це свідчить спільна заява, опублікована минулого тижня, у якій канцлер оголосив про спільну поставку в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.

На регіональному передвиборчому мітингу в Берліні в понеділок, 9 січня, Шольц наголосив на важливості обговорення передачі зброї з американським президентом, сказавши, що постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо з нашим трансатлантичним партнером - зі Сполученими Штатами Америки".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Leopard для України: Шольц попри тиск щодо постачання танків заявив, що сам на це не піде

Очікується, що плани Британії щодо поставки танків будуть офіційно оголошені на зустрічі західних оборонних чиновників на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня. Вони, ймовірно, посилять тиск на канцлера Німеччини, оскільки Лондон стане першим, хто надасть Києву сучасні бойові танки західного виробництва, пише видання.

Голова комітету з питань оборони німецького парламенту та депутат від FDP Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала Шольца слідувати британським планам і відмовитися від його позиції щодо відправки танків.

"Після Marder має піти Leopard, щоб Україна могла успішно захиститися від жорстокої російської агресії. Німеччина повинна нарешті вийти стратегічно на випередження і не повинна завжди реагувати лише тоді, коли ситуація в Україні погіршується", - сказала вона в коментарі Politico.

Раніше

Велика Британія вперше підтвердила, що планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню, повідомив 11 січня Financial Times.

Зазначається, що британський премʼєр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "працювати з партнерами" протягом найближчих тижнів, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою Україні, включаючи надання танків".

Окрім цього, президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським 11 січня заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких Leopard у межах міжнародної коаліції.

Як пишуть німецькі ЗМІ, рішення польського президента про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині.

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