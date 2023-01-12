Politico: решение Британии предоставить Украине танки не изменят позицию Шольца - она зависит от США

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"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине, добавив, что ему по-прежнему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров относительно совместной поставки танков Leopard Украине.

Детали

Двое немецких чиновников на условиях анонимности сообщили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер тесно координировал свои действия. В частности, об этом свидетельствует совместное заявление, опубликованное на прошлой неделе, в котором канцлер объявил о совместной поставке в Украину немецких и американских боевых машин пехоты.

На региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник, 9 января, Шольц подчеркнул важность обсуждения передачи оружия с американским президентом, сказав, что поставку танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнером - с Соединенными Штатами Америки".

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Ожидается, что планы Британии по поставке танков будут официально объявлены на встрече западных оборонных чиновников на военной базе Рамштайн в Германии 20 января. Они, вероятно, усилят давление на канцлера Германии, поскольку Лондон станет первым, кто предоставит Киеву современные боевые танки западного производства, пишет издание.

Председатель комитета по вопросам обороны немецкого парламента и депутат от FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала Шольца следовать британским планам и отказаться от его позиции по отправке танков.

"После Marder должен последовать Leopard, чтобы Украина могла успешно защититься от жестокой российской агрессии. Германия должна наконец выйти стратегически на опережение и не должна всегда реагировать только тогда, когда ситуация в Украине ухудшается", - сказала она в комментарии Politico.

Ранее

Великобритания впервые подтвердила, что планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению, сообщил 11 января Financial Times.

Отмечается, что британский премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в течение ближайших недель, чтобы продвинуться "дальше и быстрее с нашей поддержкой Украине, включая предоставление танков".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским 11 января заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких Leopard в рамках международной коалиции.

Как пишут немецкие СМИ, решение польского президента о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии.