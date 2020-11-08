Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.
Politico назвала кандидатів на посади в адміністрації Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Газета Politico назвала кандидатів на ключові посади в адміністрації Джозефа Байдена, який, за даними ЗМІ, здобув перемогу на президентських виборах в США, інформує УНН.
Байден може увійти в історію, призначивши афроамериканця або жінку на пости глави Мінфіну США та Пентагону — ці відомства залишились єдиними, якими в історії Сполучених Штатів керували тільки білі чоловіки.
Так, новим міністром оборони замість Марка Еспера може стати колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной. Серед інших можливих кандидатів на пост глави Пентагону видання називає сенатора-демократа Теммі Дакуорта — співавтора проекту санкцій проти РФ через ймовірну змову Росії з талібами, а також старшого демократа комітету у справах збройних сил сенату Джека Ріда.
На посаду держсекретаря США Байден може вибрати колишнього помічника з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сьюзан Райс, пише Politico. Серед інших можливих кандидатів на цю посаду видання називає колишнього заступника держсекретаря США Ентоні Блінкен; сенатора-демократа Кріса Кунса, який став співавтором законопроекту санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального; сенатора-демократа Кріса Мерфі, а також колишнього заступника держсекретаря, главу Фонду Карнегі Вільяма Бернса.
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На пост глави Мінфіну США може бути призначена член ради керуючих Федерального резерву США Лаель Брейнард, міністром юстиції — сенатор-демократ Дага Джонс, главою Міністерства енергетики США — фізик-ядерник Ернест Моніс. Останній вже керував відомством при Обамі.
Постійним представником США при ООН може стати колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман. За часів президентства Білла Клінтона вона була радником Держдепартаменту США і спеціальним радником президента і держсекретаря, а також координатором політики США відносно Північної Кореї. Зокрема, Шерман брала участь в переговорах з КНДР щодо ядерної зброї і програмами розробки балістичних ракет, а також була провідним парламентером за ядерною угоді з Іраном.
Колишні суперники Байдена, які також боролися за висуненням кандидатом від Демократичної партії, — сенатори Берні Сандерс і Елізабет Уоррен і колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттеджідж також розглядаються в якості можливих кандидатів на пости в адміністрації, зазначає Politico. Сандерс може отримати посаду міністра праці, Уоррен — міністра фінансів, а Буттеджідж — міністра у справах ветеранів або постпреда США при ООН.
Як пише Politico, список складений на основі розмов з помічниками і близькими союзниками Байдена, лобістами і помічниками сенаторів і конгресменів. У той же час видання відзначає, що висунення Байденом багатьох кандидатур на посади в адміністрації виявиться ускладненим, якщо республіканці збережуть більшість у Сенаті Конгресу США. Це дозволить їм блокувати призначення.
Вибори президента США пройшли 3 листопада. Також в країні обирали третину верхньої палати парламенту і всю нижню. Підрахунок голосів ще ведеться, проте найбільші американські ЗМІ вже повідомили про перемогу Байдена.