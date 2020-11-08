Politico назвала кандидатів на посади в адміністрації Байдена

Байден може увійти в історію, призначивши афроамериканця або жінку на пости глави Мінфіну США та Пентагону — ці відомства залишились єдиними, якими в історії Сполучених Штатів керували тільки білі чоловіки.

Так, новим міністром оборони замість Марка Еспера може стати колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной. Серед інших можливих кандидатів на пост глави Пентагону видання називає сенатора-демократа Теммі Дакуорта — співавтора проекту санкцій проти РФ через ймовірну змову Росії з талібами, а також старшого демократа комітету у справах збройних сил сенату Джека Ріда.

На посаду держсекретаря США Байден може вибрати колишнього помічника з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сьюзан Райс, пише Politico. Серед інших можливих кандидатів на цю посаду видання називає колишнього заступника держсекретаря США Ентоні Блінкен; сенатора-демократа Кріса Кунса, який став співавтором законопроекту санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального; сенатора-демократа Кріса Мерфі, а також колишнього заступника держсекретаря, главу Фонду Карнегі Вільяма Бернса.

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На пост глави Мінфіну США може бути призначена член ради керуючих Федерального резерву США Лаель Брейнард, міністром юстиції — сенатор-демократ Дага Джонс, главою Міністерства енергетики США — фізик-ядерник Ернест Моніс. Останній вже керував відомством при Обамі.

Постійним представником США при ООН може стати колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман. За часів президентства Білла Клінтона вона була радником Держдепартаменту США і спеціальним радником президента і держсекретаря, а також координатором політики США відносно Північної Кореї. Зокрема, Шерман брала участь в переговорах з КНДР щодо ядерної зброї і програмами розробки балістичних ракет, а також була провідним парламентером за ядерною угоді з Іраном.

Колишні суперники Байдена, які також боролися за висуненням кандидатом від Демократичної партії, — сенатори Берні Сандерс і Елізабет Уоррен і колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттеджідж також розглядаються в якості можливих кандидатів на пости в адміністрації, зазначає Politico. Сандерс може отримати посаду міністра праці, Уоррен — міністра фінансів, а Буттеджідж — міністра у справах ветеранів або постпреда США при ООН.

Як пише Politico, список складений на основі розмов з помічниками і близькими союзниками Байдена, лобістами і помічниками сенаторів і конгресменів. У той же час видання відзначає, що висунення Байденом багатьох кандидатур на посади в адміністрації виявиться ускладненим, якщо республіканці збережуть більшість у Сенаті Конгресу США. Це дозволить їм блокувати призначення.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Також в країні обирали третину верхньої палати парламенту і всю нижню. Підрахунок голосів ще ведеться, проте найбільші американські ЗМІ вже повідомили про перемогу Байдена.