Politico назвала кандидатов на должности в администрации Байдена

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 25608 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 93800 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 68628 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 106194 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83599 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93582 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102035 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101213 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101145 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114465 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 49150 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 38719 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 72138 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 56143 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 93462 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 93708 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 106173 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 371359 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 322706 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 476365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 23898 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127550 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205119 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232094 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210930 просмотра
Актуальное
Politico назвала кандидатов на должности в администрации Байдена

Politico назвала кандидатов на должности в администрации Байдена

Киев  •  УНН

 • 15199 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Газета Politico назвала кандидатов на ключевые должности в администрации Джозефа Байдена, который, по данным СМИ, одержал победу на президентских выборах в США, передает УНН.

Байден может войти в историю, назначив афроамериканца или женщину на посты главы Минфина США и Пентагона — эти ведомства остались единственными, которыми в истории Соединенных Штатов руководили только белые мужчины.

Так, новым министром обороны вместо Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта — соавтора проекта санкций против РФ из-за вероятного сговора России с талибами, а также старшего демократа комитета по делам вооруженных сил сената Джека Рида.

На пост госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, пишет Politico. Среди других возможных кандидатов на эту должность издание называет бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкен; сенатора-демократа Криса Кунса, который стал соавтором законопроекта санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального; сенатора-демократа Криса Мерфи, а также бывшего заместителя госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильяма Бернса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навальный призвал Трампа осудить его отравление “Новичком”

На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаел Брейнард, министром юстиции — сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США — физик-ядерщик Эрнест Монис. Последний уже руководил ведомством при Обаме.

Постоянным представителем США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман. Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи. В частности, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программами разработки баллистических ракет, а также была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном.

Бывшие соперники Байдена, которые также боролись за выдвижением кандидатом от Демократической партии — сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджидж также рассматриваются в качестве возможных кандидатов на посты в администрации, отмечает Politico. Сандерс может получить должность министра труда, Уоррен — министра финансов, а Буттеджидж — министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Как пишет Politico, список составлен на основе бесед с помощниками и близкими союзниками Байдена, лоббистами и помощниками сенаторов и конгрессменов. В то же время издание отмечает, что выдвижение Байденом многих кандидатур на должности в администрации окажется затрудненным, если республиканцы сохранят большинство в Сенате Конгресса США. Это позволит им блокировать назначения.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Также в стране выбирали треть верхней палаты парламента и всю нижнюю. Подсчет голосов еще ведется, однако крупнейшие американские СМИ уже сообщили о победе Байдена.

Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы