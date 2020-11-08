Politico назвала кандидатов на должности в администрации Байдена

Байден может войти в историю, назначив афроамериканца или женщину на посты главы Минфина США и Пентагона — эти ведомства остались единственными, которыми в истории Соединенных Штатов руководили только белые мужчины.

Так, новым министром обороны вместо Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта — соавтора проекта санкций против РФ из-за вероятного сговора России с талибами, а также старшего демократа комитета по делам вооруженных сил сената Джека Рида.

На пост госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, пишет Politico. Среди других возможных кандидатов на эту должность издание называет бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкен; сенатора-демократа Криса Кунса, который стал соавтором законопроекта санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального; сенатора-демократа Криса Мерфи, а также бывшего заместителя госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильяма Бернса.

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На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаел Брейнард, министром юстиции — сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США — физик-ядерщик Эрнест Монис. Последний уже руководил ведомством при Обаме.

Постоянным представителем США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман. Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи. В частности, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программами разработки баллистических ракет, а также была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном.

Бывшие соперники Байдена, которые также боролись за выдвижением кандидатом от Демократической партии — сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджидж также рассматриваются в качестве возможных кандидатов на посты в администрации, отмечает Politico. Сандерс может получить должность министра труда, Уоррен — министра финансов, а Буттеджидж — министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Как пишет Politico, список составлен на основе бесед с помощниками и близкими союзниками Байдена, лоббистами и помощниками сенаторов и конгрессменов. В то же время издание отмечает, что выдвижение Байденом многих кандидатур на должности в администрации окажется затрудненным, если республиканцы сохранят большинство в Сенате Конгресса США. Это позволит им блокировать назначения.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Также в стране выбирали треть верхней палаты парламента и всю нижнюю. Подсчет голосов еще ведется, однако крупнейшие американские СМИ уже сообщили о победе Байдена.