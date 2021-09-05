Показові помста і розправа: Чубаров пов'язав затримання кримських татар із "Кримською платформою"

Цитата

“Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту „Кримської платформи“, з тріском провалилися, Москва взялася за виконання погроз стосовно її учасників”, — написав він у Facebook, зазначивши, що кримські татари “і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого Росією Криму”.

Деталі

За його словами, ці обшуки і затримання “російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар” за посередництва відомого кримськотатарського діяча і політика Нарімана Джеляла (Джелялова).

За даними Чубарова, Джелялові висунули підозру за статтею про “диверсію” російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

“Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову „терористичної“ статті, поряд із розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу — Меджліс”, — наголосив Чубаров.

Додамо

“Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять із Криму, підозри за статтею 281 „Диверсія“ КК Росії також пред’явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь у будь-яких слідчих заходах”, — повідомив Чубаров.

Він додав, що запобіжні заходи всім п’ятьом затриманим — Наріманові Джелялову, Ельдарові Одаманову, Азізові Ахтемову, Асанові Ахтемову і Шевкетові Усеїнову — будуть визначати насаджені Росією в Криму судові органи в понеділок, 6 вересня, в Сімферополі.

Контекст

Зранку 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла.



Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.