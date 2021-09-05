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Показательные месть и расправа: Чубаров связал задержание крымских татар с "Крымской платформой"

Показательные месть и расправа: Чубаров связал задержание крымских татар с "Крымской платформой"

Киев  •  УНН

 • 31046 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал массовые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму 3-4 сентября "показательной местью и расправой" после саммита "Крымской платформы", передает УНН.

Цитата

"После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне саммита "Крымской платформы", с треском провалились, Москва взялась за выполнение угроз в отношении ее участников", - написал он в Facebook, отметив, что крымские татары "и так являются заложниками в условиях временно оккупированного Россией Крыма".

Детали

По его словам, эти обыски и задержания "русские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар" при посредничестве известного крымскотатарского деятеля и политика Наримана Джеляла (Джелялова).

По данным Чубарова, Джелялу выдвинули подозрение по статье о "диверсии" российского Уголовного кодекса, который Москва противоправно насаждает на оккупированной части территории Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

"Понятно, что инкриминирование Нариману Джелялову "террористической" статьи, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, имеет также целью очередную попытку Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа - Меджлис", - подчеркнул Чубаров.

Добавим

"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК России также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялова отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в любых следственных мероприятиях", - сообщил Чубаров.

Он добавил, что меры всем пяти задержанным - Нариману Джелялову, Эльдару Одаманову, Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову и Шевкету Усеиновым - будут определять насаженные Россией в Крыму судебные органы в понедельник, 6 сентября, в Симферополе.

Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".

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