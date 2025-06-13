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Погода на вихідних в Україні: короткочасні дощі та поступове потепління до +25°C, але у Карпатах буде свіжіше

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Цими вихідними в Україні очікуються короткочасні дощі через вплив баричних систем. Температура поступово підвищуватиметься, досягаючи +25°C, найтепліше буде на сході.

Погода на вихідних в Україні: короткочасні дощі та поступове потепління до +25°C, але у Карпатах буде свіжіше

На цих вихідних вплив двох баричних систем на територію України визначить нестійку погоду - очікуються короткочасні дощі на тлі підвищення значень температури.

Передає УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

На вихідних погоду визначатимуть атмосферні фронти на фоні зниженого атмосферного тиску. При цьому низка областей буде у полі підвищеного атмосферного тиску з заходу, - він розповсюджуватиметься на правобережжі країни.

14-16 червня в Україну продовжуватиме надходити прохолодне повітря з північних широт, яке поступово буде прогріватися, що стане відчутнішим у понеділок.

- передає Український гідрометеорологічний центр.

У прогонозі зазначається, що вітер протягом кількох діб рухатиметься з північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, приносячи прохолодну масу. Вітм, незважаючи на прохолоду, значення температури будуть поступово підійматися за рахунок прогрівання приземного шару повітря.

Таким чином – у нічні години слід очікувати до +16 градусів, а вдень до +25 градусів тепла. 

Згідно з прогонозом, у понеділок тепліше за все буде на сході – до +27 градусів. А найсвіжіше у Карпатах – там буде в межах +4 + 9 градусів у нічні години, а вдень у межах +13, +19 градусів тепла.

Нагадаємо

УНН передавав, що 13 червня в Україні очікується похолодання до +15…+19°С, сильний північно-західний вітер з поривами до 20 м/с. У північних, центральних областях та на Харківщині пройде дощ.

Атмосферний фронт несе прохолоду і дощ: якою буде погода найближчими днями09.06.25, 12:07 • 14564 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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