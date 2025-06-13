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Погода на выходных в Украине: кратковременные дожди и постепенное потепление до +25°C, но в Карпатах будет свежее

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В эти выходные в Украине ожидаются кратковременные дожди из-за влияния барических систем. Температура будет постепенно повышаться, достигая +25°C, теплее всего будет на востоке.

Погода на выходных в Украине: кратковременные дожди и постепенное потепление до +25°C, но в Карпатах будет свежее

В эти выходные влияние двух барических систем на территорию Украины определит неустойчивую погоду - ожидаются кратковременные дожди на фоне повышения значений температуры.

Передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

На выходных погоду будут определять атмосферные фронты на фоне пониженного атмосферного давления. При этом ряд областей будет в поле повышенного атмосферного давления с запада, - он будет распространяться на правобережье страны.

14-16 июня в Украину будет продолжать поступать прохладный воздух с северных широт, который постепенно будет прогреваться, что станет ощутимее в понедельник.

- передает Украинский гидрометеорологический центр.

В прогнозе отмечается, что ветер в течение нескольких суток будет двигаться с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, принося прохладную массу. Впрочем, несмотря на прохладу, значения температуры будут постепенно подниматься за счет прогрева приземного слоя воздуха.

Таким образом – в ночные часы следует ожидать до +16 градусов, а днем до +25 градусов тепла. 

Согласно прогнозу, в понедельник теплее всего будет на востоке – до +27 градусов. А свежее всего в Карпатах – там будет в пределах +4 + 9 градусов в ночные часы, а днем в пределах +13, +19 градусов тепла.

Напомним

УНН передавал, что 13 июня в Украине ожидается похолодание до +15…+19°С, сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В северных, центральных областях и на Харьковщине пройдет дождь.

Атмосферный фронт несет прохладу и дождь: какой будет погода в ближайшие дни09.06.25, 12:07 • 14564 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Карпатские горы
Украина
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