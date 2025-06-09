Атмосферный фронт несет прохладу и дождь: какой будет погода в ближайшие дни

В Украину пришел атмосферный фронт, в результате чего в некоторых областях становится прохладнее. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире национального телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Начиная с первых дней этой недели, характер погоды в Украине меняется, ведь поступает атмосферный фронт с северо-запада. Сегодня и даже вчера вечером почувствовали его влияние западные области, дальше он продвигается в юго-восточную часть, однако 9 июня будет пролегать через центральные и северо-восточные области, а 10 июня - сместится в юго-восточные, там могут быть кратковременные дожди и отдельные грозы", - рассказала Птуха.

По ее словам, за счет того, что поступил атмосферный фронт, в таких областях, как западные, северные и большинство центральных, температура уже снизилась.

Более подробный прогноз погоды

9 июня в северных и центральных областях - 22-28 градусов, а в западных 17-22 градуса, завтра такой температура станет и в других регионах.

Жарко остается еще в южных и восточных областях, дневные максимум - 29-34 градуса, но начиная с 10-го, в течение 11 июня, температура будет снижаться на 5-8 градусов.

Что касается осадков, то во вторник преимущественно сухая погода с прояснениями, однако, учитывая воздушные потоки с северо-запада, воздушная масса будет свежая.

В среду ожидается новый атмосферный фронт с запада, который затем будет продвигаться в четверг дальше в восточные области.

Стоит ли ждать внезапной грозы, которая, например, произошла 8 июня

"Стоит отметить, что это была не совсем неожиданно гроза. Был прогноз, что местами в Киевской области ожидалась нестабильная ситуация, местами по области могли быть кратковременные дожди. Об их интенсивности предупреждают уже непосредственно, когда приближается атмосферный фронт", - отметила синоптик.

По словам Птухи, грозы могут быть.

"Сегодня в западных и северных областях их вероятность меньше. Может активизироваться по некоторым северо-восточным областям и центральным, поскольку туда сместился фронт, и там могут быть локальные грозовые очаги. Завтра этот фронт будет на юго-востоке Украины. Следующая порция осадков будет начиная со среды", - рассказала синоптик.

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