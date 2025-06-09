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Атмосферний фронт несе прохолоду і дощ: якою буде погода найближчими днями

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Зміни погоди в Україні: атмосферний фронт з північного заходу принесе короткочасні дощі, грози та зниження температури. На півдні та сході спека спаде з 10 червня.

Атмосферний фронт несе прохолоду і дощ: якою буде погода найближчими днями

До України прийшов атмосферний фронт, внаслідок чого в деяких областях стає прохолодніше. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Починаючи з перших днів цього тижня, характер погоди в Україні змінюється, адже надходить атмосферний фронт із північного заходу. Сьогодні та навіть вчора ввечері відчули його вплив західні області, далі він просувається до південно-східної частини, однак 9 червня пролягатиме через центральні та північно-східні області, а 10 червня - зміститься до південно-східних, там можуть бути короткочасні дощі та окремі грози", - розказала Птуха.

З її слів, за рахунок того, що надійшов атмосферний фронт, у таких областях, як західні, північні і більшість центральних, температура вже знизилася.

Детальніший прогноз погоди

9 червня у північних і центральних областях - 22-28 градуси, а в західних 17-22 градуси, завтра такою температура стане і в інших регіонах.

Спекотно залишається ще у південних та східних областях, денні максимум - 29-34 градуси, але починаючи з 10-го, упродовж 11 червня, температура буде знижуватися на 5-8 градусів.

Щодо опадів, то у вівторок переважно суха погода із проясненнями, однак, зважаючи на повітряні потоки з північного заходу, повітряна маса буде свіжа.

У середу очікується новий атмосферний фронт із заходу, який потім просуватиметься у четвер далі до східних областей.

Чи чекати раптової грози, яка, наприклад, сталася 8 червня

"Варто зазначити, що це була не зовсім неочікувано гроза. Був прогноз, що місцями на Київщині очікувалася нестабільна ситуація, місяцями по області могли бути короткочасні дощі. Про їх інтенсивність попереджають уже безпосередньо, коли наближається атмосферний фронт", - зазначила синоптикиня.

За словами Птухи, грози можуть бути.

"Сьогодні в західних та північних областях їх ймовірність менша. Може активізуватися по деяких північно-східних областях та центральних, оскільки туди змістився фронт, і там можуть бути локальні грозові осередки. Завтра цей фронт буде на південному сході України. Наступна порція опадів буде починаючи з середи", - розповіла синоптикиня.

Послаблення спеки: відсьогодні синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі09.06.25, 06:07 • 2902 перегляди

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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