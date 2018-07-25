Податківці збільшили кількість планових перевірок бізнесу на 8%

“Кількість виходів податківців до платників податків для здійснення контрольних заходів у порівнянні з півріччям попереднього року скоротилась на 8% (з 14,1 тис. до 13 тис. заходів)”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили в ДФС, майже вполовину зменшилась кількість зустрічних звірок: із 4,8 тис. минулого року до 2,6 тис. поточного року. Крім того, лише кожну четверту позапланову перевірку проведено цього року за ініціативою ДФС (1,8 тис. із 7,8 тис,). Решту — 6 тис. (77%) — здійснено з причин, які від ДФС не залежали:



у зв’язку з припиненням/ліквідацією платників податків (3,4 тис.);



за повідомленнями банків про порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (1,8 тис.);



на звернення платників податків (0,5 тис.);



за рішеннями суду (слідчого судді) про призначення перевірки (0,3 тисячі).



Також, за даними ДФС, у І півріччі проведено 2,6 тис. планових перевірок, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,4 тисячі).

Зазначається, що такі перевірки проходять підприємства, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. При цьому увага зосереджена на великому бізнесі.

“За наслідками проведених перевірок донараховано грошових зобов’язань 22,6 млрд грн, що удвічі більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З них за плановими перевірками донараховано 10,6 млрд грн, що в 2,4 рази більше рівня минулого року, за позаплановими — 11,9 млрд грн, що удвічі більше, ніж у минулому році”, — уточнили в ДФС.

Нагадаємо, у І півріччі Офіс великих платників значно зменшив кількість перевірок, а саме на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.