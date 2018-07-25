Налоговики увеличили количество плановых проверок бизнеса на 8%

“Количество выходов налоговиков к налогоплательщикам для осуществления контрольных мероприятий по сравнению с полугодием предыдущего года сократилась на 8% (с 14,1 тыс. до 13 тыс. мероприятий)”, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ГФС, почти вполовину уменьшилось количество встречных сверок: с 4,8 тыс. в прошлом году до 2,6 тыс. в текущем году. Кроме того, только каждая четвертая внеплановая проверка проведена в этом году по инициативе ГФС (1,8 тыс. из 7,8 тыс,). Остальные — 6 тыс. (77%) — осуществлено по причинам, от ГФС не зависящим:



в связи с прекращением/ликвидацией налогоплательщиков (3,4 тыс.);



по сообщениям банков о нарушении сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности (1,8 тыс.);



на обращения налогоплательщиков (0,5 тыс.);



по решению суда (следственного судьи) о назначении проверки (0,3 тысячи).



Также, по данным ГФС, в I полугодии проведено 2,6 тыс. плановых проверок, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 тыс.).

Отмечается, что такие проверки проходят предприятия, имеющие риски неуплаты налогов и сборов, неисполнение другого законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы. При этом внимание сосредоточено на большом бизнесе.

“По результатам проведенных проверок доначислено денежных обязательств 22,6 млрд грн, что вдвое больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из них по плановым проверкам доначислено 10,6 млрд грн, что в 2,4 раза больше уровня прошлого года, по внеплановыми — 11,9 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году”, — уточнили в ГФС.

Напомним, в I полугодии Офис крупных плательщиков значительно уменьшил количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.