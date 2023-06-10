Побував біля Стіни пам’яті захисників України та оглянув знищену техніку рф: нові деталі візиту Трюдо до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поклав вінки до Стіни пам’яті полеглим захисникам України та оглянув знищену російську техніку, виставлену на площі біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Прем'єр-міністр Канади розпочав свій неанонсований візит до Києва із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті захисників України. Також Джастін Трюдо оглянув знищену російську військову техніку, виставлену в центрі Києва. Як зауважили журналісти, що висвітлювали візит для західних аудиторій, за кілька хвилин до того, як Трюдо прибув на церемонію, у Михайлівському Золотоверхому монастирі проходив похорон і повз Стіну пам’яті пройшла військова похоронна процесія, зазначає видання.
Доповнення
Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Це другий приїзд Трюдо до України після того, як росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
Під час свого останнього візиту трохи більше року тому він відновив роботу посольства Канади в Києві, вперше з початку війни зустрівся із президентом Зеленським особисто, та відвідав зруйнований окупантами Ірпінь.
Трюдо та Зеленський також зустрілися минулого місяця на полях саміту G7 у Хіросімі, в Японії, де Зеленський просив більшої підтримки західних союзників для захисту України.
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