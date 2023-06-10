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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Побывал у Стены памяти защитников Украины и осмотрел уничтоженную технику рф: новые детали визита Трюдо в Киев

Киев • УНН

 • 256700 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо возложил венки к Стене памяти павшим защитникам Украины и осмотрел уничтоженную российскую технику, выставленную на площади возле Михайловского Златоверхого монастыря, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Побывал у Стены памяти защитников Украины и осмотрел уничтоженную технику рф: новые детали визита Трюдо в Киев

Детали

Премьер-министр Канады начал свой неанонсированный визит в Киев с участия в возложении венков к Стене памяти защитников Украины. Также Джастин Трюдо осмотрел уничтоженную российскую военную технику, выставленную в центре Киева. Как отметили журналисты, освещавшие визит для западных аудиторий, за несколько минут до того, как Трюдо прибыл на церемонию, в Михайловском Златоверхом монастыре проходили похороны и мимо Стены памяти’прошла военная похоронная процессия, отмечает издание. 

Дополнение

Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это второй приезд Трюдо в Украину после того, как Россия начала свое широкомасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Во время своего последнего визита чуть более года назад он возобновил работу посольства Канады в Киеве, впервые с начала войны встретился с президентом Зеленским лично, и посетил разрушенный оккупантами Ирпень.

Трюдо и Зеленский также встретились в прошлом месяце на полях саммита G7 в Хиросиме, в Японии, где Зеленский просил большей поддержки западных союзников для защиты Украины.

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