По Україні сьогодні стане тепліше і буде вітер - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вітряно та порівняно тепліше - місцями до 12 градусів вище нуля - буде сьогодні по Україні, очікується невеликий дощ, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 17 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).
У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму 7-12°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.