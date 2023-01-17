По Украине сегодня станет теплее и будет ветер - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки).

В западной и северной части ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской и в Крыму 7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.