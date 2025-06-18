По Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Він є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили Повітряні сили ЗСУ.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу на тлі зльоту ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф)
По всіх областях - повітряна тривога.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали зокрема у КМВА у соцмережах.
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