По Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу на тлі зльоту ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

По всіх областях - повітряна тривога.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали зокрема у КМВА у соцмережах.

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